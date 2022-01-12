الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سالى سعيد: سعدت بردود الأفعال على عرض «سالب واحد» بمسرح منتدى الشباب

سالي سعيد
سالي سعيد

عبرت سالي سعيد، بطلة عرض مسرحية “سالب واحد”، التي عرضت على مسرح منتدى شباب العالم، عن سعادتها بمشاركتها في العرض المسرحي.

وقالت سالي، في تصريحات لـ"الدستور": إن ردود الأفعال على العرض كانت إيجابية جدا خاصة أنها لمست أمهات كثيرين من ذوي القدرات الخاصة لأن العرض عن ذوي الهمم.

واستكملت سالي: “أتمنى إن العرض يسمع خلال الأيام المقبلة وزوجي كان له دور كبير فيما وصلت إليه ويساعدني في عملي وعلى تحقيق ذاتي ولولاه ما كنت أستطيع العمل”.

وعرضت مسرحية “سالب واحد” في الأوبرا خلال الأسابيع الماضية ولاقت صدى واسعًا بسبب أنها تحكي عن ذوي القدرات الخاصة، ويكمن دور سالي سعيد في دور أمهات أطفال ذوي القدرات الخاصة وما يواجهونه. 

يقي يساعد المقبل شيخ منى سعيد سالي ممثل باب الدستور مسرحية بعد شرم الشيخ

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وائل لطفي

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