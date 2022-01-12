الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 12-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 19 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 17 8
بورسعيد 20 12
دمياط 20 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 18 8
رفح 18 8
رأس سدر 19 10
نخل 19 2
نويبع 21 15
طابا 19 12
كاترين 18 1
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 13
مرسى علم 24 14
الفيوم 20 8
بني سويف 20 8
المنيا 20 7
أسيوط 20 7
سوهاج 22 8
قنا 23 9
الأقصر 25 10
أسوان 25 11
ادفو 24 12
أبوسمبل 24 12
الوادي الجديد 24 6
شلاتين 25 14
أبو رماد 25 15
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15
 

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