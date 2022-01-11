استقبال 579 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وعربات بوفيه في القطارات الروسية الجديدة..حصاد وزارة النقل اليوم

شهدت وزارة النقل عددًا من الأحداث والفعاليات على مدار الـ24 ساعة المنقضية، ترصد «الدستور» تفاصيلها في السطور التالية..

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 579 طن بضائع عامة ومتنوعة و347 شاحنة و49 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 293 طن بضائع عامة و170 شاحنة و16 ملاكي.

وبحسب ما جاء فى بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 286 طن بضائع عامة و177 شاحنة و33 ملاكي ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 82 شاحنة و29 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 72 شاحنة و3 ملاكي، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و7 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 82 شاحنة و9 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 286 طن و1 ملاكي وتصدير 12 شاحنة بحمولة 293 طنا.

وشهدت موانئ البحر الأحمر تداول 706 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و346 شاحنة، و52 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الواردات 162 شاحنة.

https://www.dostor.org/3680960

عقدت هيئة السكة الحديد على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى 1300 عربة روسى مختلفة الأنواع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج، ومن ضمن الصفقة 45 عربة بوفيه توفر الهيئة من خلالهم تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة.

وقررت الهيئة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسية، للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات، بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحري.

https://www.dostor.org/3681079

تفقد الفريق مهندس أمس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع«أكتوبر - الأقصر - أسوان»، والذي يبلغ طوله 925 كم، في المسافة من الأقصر حتى دشنا، إذ تم معاينة نقطة عبور المسار أعلى نهرالنيل بجوار خط سكة حديد قنا أبوطرطور، كما عاين الوزير موقع ورشة العمرة الجسيمة، والمحطة التبادلية للخطين الثاني «السادس منأكتوبر - أسوان»، والثالث «سفاجا الغردقة - قنا - الأقصر».

كما شهد الوزير تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كأحد شرايين التنمية الجديدة في صعيد مصر، حيث جارِ العمل حاليا في9 محاور بصعيد مصر، وهي: «الفشن - أبوتيج - دراو- بديل خزان أسوان- شمال الأقصر - منفلوط - دشنا - دارالسلام»، من إجمالي17 محورًا لصعيد مصر، وحيث تم افتتاح 8 محاور منها 5 محاور خلال ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بخط القطار الكهربائي السريع السادس من «أكتوبر- أسوان»، أكد وزير النقل خلال جولته، أنه سيتم مراعاة إنشاء المحطاتفي المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

https://www.dostor.org/3681508