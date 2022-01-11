وزير النقل يشهد تدشين وبدء العمل فى محور دشنا على النيل بقنا

تفقد الفريق مهندس أمس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان»، والذي يبلغ طوله 925 كم، في المسافة من الأقصر حتى دشنا، إذ تم معاينة نقطة عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا أبوطرطور، كما عاين الوزير موقع ورشة العمرة الجسيمة، والمحطة التبادلية للخطين الثاني «السادس من أكتوبر - أسوان»، والثالث «سفاجا الغردقة - قنا - الأقصر».

كما شهد الوزير تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كأحد شرايين التنمية الجديدة في صعيد مصر، حيث جارِ العمل حاليا في 9 محاور بصعيد مصر، وهي: «الفشن - أبوتيج - دراو- بديل خزان أسوان- شمال الأقصر - منفلوط - دشنا - دارالسلام»، من إجمالي 17 محورًا لصعيد مصر، وحيث تم افتتاح 8 محاور منها 5 محاور خلال ديسمبر 2021.



وفيما يتعلق بخط القطار الكهربائي السريع السادس من «أكتوبر- أسوان»، أكد وزير النقل خلال جولته، أنه سيتم مراعاة إنشاء المحطات في المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/ س، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 19 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 37 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و27 قطارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة «سريعة وإقليمية» هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.



وأوضح وزير النقل، أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد هذا الخط، بالإضافة إلى خط «سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر»، مع شركة سيمنز العالمية، ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية، بإجمالي أطوال 1825 كم منها 1165 كما خطي الصعيد، بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم مشيراً الى أن خطوط القطارات السريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت، واختصار كبير لزمن الرحلات، والحفاظ على البيئة وستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.