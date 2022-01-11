الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة طفل صدمته سيارة خلال عبور الطريق في الجيزة

اسعاف
اسعاف

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل في العقد الأول من العمر، أصيب  بكدمات وكسور بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبور الطريق بمنطقة ساقية مكي في المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل يدعى "فهد ك ن" 9 سنوات، مصاب بكسور وكدمات وادعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل حال عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته وحالته الصحية مستقرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة الحالة الصحية طفل كدمات وكسور سيارة المنيب

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