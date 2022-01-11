الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث مروع بالغربية

حادث
حادث

شهد طريق طنطا ـ كفر الشيخ الدولي، الثلاثاء، مصرع شخص، بينما أصيب 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل وموتوسيكل، لتنتقل على الفور سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

وانتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل وموتوسيكل وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سيارات الإسعاف حادث تصادم ميكروباص مستشفى طنطا الجامعي طريق طنطا كفر الشيخ مصرع شخص الإجراءات القانونية

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