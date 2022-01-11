الإفتاء توضح حكم تفويت المسلم للصلاة وعدم الاستيقاظ من النوم

ورد سؤال من أحد المتابعين لدار الإفتاء عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها الرسمية على"فيسبوك" يوميًا، يقول: “لو دخل وقت الصلاة وأنا نائم دون أن أستيقظ فهل أذنبت؟”.

وأجابت دار الإفتاء على هذه الفتوى قائلة:" في حالة دخول وقت الصلاة والمسلم نائم، فقد اختلف فقهاء الأمة الأربعة حول هذه المسألة، فهل يجب إيقاظه أو لا؟ فذهب الأئمة الحنفية والحنابلة إلى وجوب إيقاظ الشخص النائم لأداء فريضة الصلاة، بينما قَيَّد الحنابلة ذلك بضيق الوقت.

وفي السياق ذاته، قال أئمة الشافعية إنَّه يستحب إيقاظ المسلم النائم للصلاة لا سيما عند ضيق الوقت، إذا لم يقع عليه ضرر، بينما كان لأئمة المالكية رأي وسط حول هذا الأمر، فوافقوا رأى أئمة الأحناف والحنابلة في أنَّه يجب إيقاظ النائمِ للصلاة الواجبة خاصة، أَمَّا في صلاة النوافل والصلاة المندوبة فوافقوا الشافعية في أنه يستحب الإيقاظ.

وأوضحت الدار أنه بناء على ما تقدم من آراء فقهاء الأمة أنه يُستحب إيقاظ الفرد النائم لأداء الصلاة، ولا يكون الأمر واجبًا، وعلله ذلك بأن المسلم النائم غير مكلف ولا يقع عليه أداء الفرائض، وأيضا لا يتوجه إليه الخطاب حال نومه، وإنما يكون ذلك بعد الاستيقاظ، وهذا الاستحباب مقيد بما إذا لم يخش عليه ضرر، ويكون الواجب عليه حينئذٍ قضاء ما فاته إن كان الوقت قد خرج، أو الأداء إن كان في الوقت متسع.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.