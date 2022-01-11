مطالب بمبادرة لتمويل مشروعات التطوير العقاري وتوطين الذكاء الاصطناعي في «حياة كريمة»

أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أي أزمات مالية قد تواجه المطورين.

وطالب «الزيات»، تبني اللجنة توصية للبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري مع تيسير إجراءات مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%.

وأوضح، أن تدخل البنك المركزي المصري الآن أصبح ضرورة لتوفير التمويلات اللازمة للمطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط على 10 و12عامًا، والكاش باك لتملك الوحدات العقارية والتي تنذر بأزمة سيولة للشركات التي تعتمد في خطتها التسويقية علي سياسية التمويل الذاتي.

كما طالب «الزيات»، بضرورة بقيام اللجنة بدور أكبر في التواصل مع الجهات المعنية والحكومة لمناقشة خطط مشروعات مبادرة حياة كريمة وتوطين تكنولوجيا البناء والذكاء الاصطناعي في كافة المشروعات بالمبادرة وبحث سبل دعم الشركات المصرية في قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات لتصدير خدماتها لأفريقيا والدول العربية والمنافسة بقوة على مشروعات البنية التحتية والإنشاءات في دول إعادة الإعمار في ليبيا والعراق.

وأكد، على ضرورة إعداد مذكرة خاصة بملف تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أية أزمات مالية قد تواجه المطورين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط على 10 و12عامًا لتملك الوحدات والكاش باك، مقترحًا تبني اللجنة توصية البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري.

ويذكر أنه عقدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعا لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال 2022، بحضور النائب المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، كما حضر الإجتماع مجموعة متميزة من أعضاء اللجنة العاملين بقطاعات التشييد والبناء سواء بالتطوير العقاري أو المقاولات أو الهندسة الاستشارية.