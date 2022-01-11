بالأرقام.. «حياة كريمة» مبادرة أسهمت في خفض نسب الفقر

تاريخ ضخم من الإنجازات تحمله مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها في العام 2019، إذ حققت نجاح وتطوير على الأصعدة كافة في القرى المستهدفة، حتى أصبحت واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وتكشف الأرقام والبيانات الرسمية عن مدى التطوير الذي قامت به المبادرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي وغيره من تطوير المهارات لدى أهالي القرى أيضًا وذلك ما كشفته مؤسسات الدولة مؤخرًا.

واتساقًا مع ذلك، كشفت بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن أن الجهاز ضخ تمويلات خلال العام 2021 في 20 محافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري قاربت المليار جنيه، وسط توقعات بأن تتجاوز هذا الرقم بنسبة تقارب 15% في العام الجاري على أقل تقدير.

كما أنه خلال 11 شهرًا من العام الماضي، ومنذ إنطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2021، قام جهاز المشروعات بضخ تمويلات قاربت من 900 مليون جنيهًا خلال ذات الفترة، حيث تم تمويل 32 ألف مشروع وتوفير 61 ألف فرصة عمل.

وساهم الجهاز في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة؛ ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدم منحًا بلغت 282 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالي 1.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وتشير الأرقام التقريبية إلى أن تمويلات قاربت على المليار بنهاية العام، لتمويل أكثر من 35 ألف مشروع، نجحت في توفير فرص عمل 66 ألف فرصة عمل متنوعة، ضمن مسئوليات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة "حياة كريمة".

ولم يكن تمويل المشروعات هو الإنجاز الوحيد لمبادرة حياة كريمة، إذ قامت بعدد من الإنجازات تدل عليها الأرقام والبيانات الرسمية الخاصة بالدولة، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي:

في البداية فإن المبادرة انطلقت خلال العام 2019، ووضعت لها خطة أولية باستهداف 377 قرية بموجب 756 أسرة في 11 محافظة، وهي القرى التي تعد أكثر احتياجًا أو فقرًا إذ تبلغ نسب الفقر بها 70%.

على مستوى الصحة، فقد تم تطوير 9 وحدات صحية واجتماعية من أصل 18 وحدة مستهدفة، إلى جانب تسيير 175 قافلة طبية و43 قافلة بيطرية، ولم يقف الأمر إلى هنا ولكن تم إجراء ١٠٦٠ عملية جراحية عملية، و٣٩٢٠ عملية عيون فيما وفرت ٩١٥٠ نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى ١٧٨٠١ نظارة.

أما المجال التعليمي فقد قامت حياة كريمة بالعديد من الإنجازات به، فتم تطوير وإنشاء 127 مدرسة، بموجب 2311 فصلًا دراسيًا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب 3 آلاف حضانة في القرى المستهدفة من أجل دعم المرأة العاملة.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي تم تطوير وإنشاء 253 بئر مياه جوفية، وتوصل عدد من وصلات مياه الشرب للمنازل بموجب 1675 وصلة مياه للمنازل، وتركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحى منزلي، وإنشاء وتطوير 130 محطة معالجة.

وتمتد المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الحالي إذ بدأت خلال العام الماضي، وكانت تستهدف تقديم الخدمات إلى 214 قرية من القرى المستهدفة بالمحافظات، وتم عمل 375 تجمع مع المواطنين وعقد 371 لقاءًا مجتمعيًا، شارك فيها حوالي 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة، لرصد احتياجات المواطنين وتوضيح ومقترحات الجهات الفنية.

وبشكل عام فإن مبادرة حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14%، وتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنسبة 50% في بعض القرى، كما ساهمت في تخفيف تأثيرات كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.