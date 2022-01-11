الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب لاتهامه بقتل شقيقه داخل مسكنهما بالعجوزة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه داخل مسكنهما بسبب خلافات بينهما، في العجوزة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تعرض المجني عليه لاعتداء بالرأس وأن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة متهم قتل العجوزة

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