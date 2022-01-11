الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الهادى: مجلس السيادة يتحاور مع كافة المكونات للخروج من أزمة السودان الراهنة

الهادي إدريس وفولكر
الهادي إدريس وفولكر بيرتس

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس بجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

وأكد الهادي إدريس خلال لقائه بالقصر الجمهوري في الخرطوم، فولكر بيرتس رئيس البعثة، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وشدد الهادي إدريس على ترحيب حكومة الفترة الانتقالية بالمبادرة الأممية المقترحة لتحقيق الاستقرار في السودان. 

من جهته قال فولكر في تصريح صحفي، بحسب بيان مجلس السيادة إن ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرة تعد مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي، مشيرًا الى أن البعثة لا تحمل مذكرة أو مسودة حلول للأزمة بل تتم عبر الحوار مع السودانيين أنفسهم.

وأوضح فولكر أن اللقاء تطرق للانفلاتات الأمنية التي حدثت مؤخرًا بدارفور، معبرًا عن قلقه إزاء ما يحدث، وشدد على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لحماية المواطنين لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحسين صورة السودان أمام المجتمع الدولي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان قدمت مبادرة جديدة لحل الأزمة في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

سلمى عبدالجبار تلتقي المدير القطري لجمعية العون المباشر الكويتية

وأثنت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك على الجهود التي تبذلها جمعية العون المباشر الكويتية لتعزيز المسيرة التنموية والخدمية بالبلاد.

واطلعت خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، المدير القطري للجمعية - مكتب الخرطوم- عبدالمجيد عبدالرحمن جالي، على ما حققته الجمعية من إنجازات منذ إنشائها عام 1984 بمختلف ولايات السودان، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال المدير القطري للجمعية، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض الأنشطة والبرامج والمشاريع التي ستنفذها الجمعية خلال هذا العام والأعوام المقبلة دفعًا لمسيرة التنمية وترقية الخدمات بمختلف الولايات.

عبد الله حمدوك الهادي إدريس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الامم المتحدة يونيتامس الخرطوم

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