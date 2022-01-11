الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القاضية عون تصدر مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان

القاضية غادة عون
القاضية غادة عون

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحرا وجوا وبرا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

جاء قرار عون بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.

وقبل أيام، وجهت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة لـ188 صرافًا لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأمريكي على منصة صيرفة الرسمية.

جاء ذلك في بيان لمصرف لبنان في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز الـ30 ألف ليرة لكل دولار، فيما وصل على منصة صيرفة 24300 ليرة لكل دولار في أعلى سعر لصرف الدولار أمام العملة المحلية في تاريخ لبنان.

وأكد البيان أن المخالفين سيتسلمون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة ٤٠ يومًا، على أن تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون، بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة صيرفة.

وفى تصريحات سابقة له، أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.

وقال سلامة في تصريحات له: «بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار».

وأوضح: «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة.. بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة، هذا هو المفتاح.. ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي».

لبنان منع سفر رياض سلامة مصرف لبنان القاضية غادة عون

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

أهمية التصنيع في الحفاظ على الحياة.. تقرير أممي يوضح

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

وزير الرى: نعاني عجزًا مائيًا يقدر بـ54 مليار متر مكعب سنويًا

الاستعلام عن حالة مصابي حادث طريق «قنا - سفاجا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا