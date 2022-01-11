القاضية عون تصدر مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحرا وجوا وبرا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

جاء قرار عون بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.

وقبل أيام، وجهت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة لـ188 صرافًا لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأمريكي على منصة صيرفة الرسمية.

جاء ذلك في بيان لمصرف لبنان في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز الـ30 ألف ليرة لكل دولار، فيما وصل على منصة صيرفة 24300 ليرة لكل دولار في أعلى سعر لصرف الدولار أمام العملة المحلية في تاريخ لبنان.

وأكد البيان أن المخالفين سيتسلمون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة ٤٠ يومًا، على أن تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون، بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة صيرفة.

وفى تصريحات سابقة له، أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.

وقال سلامة في تصريحات له: «بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار».

وأوضح: «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة.. بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة، هذا هو المفتاح.. ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي».