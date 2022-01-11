الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة التجميل نور عودة توضح.. كيف يمكن تحضير البشرة قبل الماكياج؟

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

يحتار العديد من الفتيات في كيفية تحضير البشرة قبل الماكياج وذلك لعدم تقشير البشرة وتخطيط الماكياج بشكل يجعل الماكياج غير لائق في النهاية والشكل النهائي غير جيد بالمرة، لذا توضح خبيرة التجميل نور عودة كيف يمكن تجهيز البشرة لوضع المكياج.

تقشير البشرة 

الاهتمام بتقشير البشرة بشكل أسبوعي ومن الممكن استخدام المقشرات الجاهزة ويمكن تجهيز مقشرات بالمنزل باستخدام العناصر الطبيعية كالسكر والترمس والردة وغيرها من المواد، واستخدام الماسكات الطبيعيه أيضًا على البشرة بحسب نوعها والمنتجات التي لا تتسبب في تهيج البشرة.

ونصيحة في حالة التعامل مع البشرة وهي مليئة بالحيوية الاستغناء عن الخطوة الخاصة بالتقشير حتى لا يتسبب ذلك في التهابات بها والاكتفاء بماسكات الترطيب قبل المكياج.

ترطيب وغسل البشرة 

لابد من غسل البشرة بشكل جيد بالغسول المناسب ومن ثم ترطيب البشرة حتي في حالة الدهنية منها، والعمل على الحصول على بشرة نظيفه خالية من الزيوت.

برايمير للبشرة 

استخدام برايمير للبشرة بحسب نوعها واختياره بشكل جيد حتي يعمل على غلق مسام البشرة وتهيئتها بشكل جيد لكريم الأساس، وهناك العديد من أنواع البرايمير الخاصة بالبشرة التي من الممكن الاختيار منها ما يناسبك.

استخدام الأدوات المناسبة 

عند اختيار ادوات المكياج الخاصة بالبشرة لابد من شراء أدوات من مكان موثوق فيه والعمل على التخلص من أي أدوات مجهولة المصدر حتى لا تضر بالبشرة وملمسها واللوك النهائي.

وتابعت: "البساطة في وضع الماكياج هي الأساس في جعله يناسب لكي ليس العكس فلابد أن تحرص الفتيات على اختيار لوك ماكياج يناسب وجهها ولا يوجد به تكلف، ومن خطوات الماكياج عقب البرايمير كريم الأساس ومن ثم البودر المضغوطة والحرة، البلاشر، وأحمر الشفاه وكذلك مثبت المكياج والماسكرا أو تركيب الرموش.

تقشير البشرة تحضير البشرة قبل الماكياج خبيرة التجميل تجهيز البشرة لوضع جهيز البشرة لوضع الماكياج -ترطيب وغسل البشرة -برايمير للبشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الرئيس السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا

الرئيس السيسى: مصر لا تعانى من مشكلة الانبعاثات ونسبتها لا تذكر مقارنة بباقى العالم

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

السيسى: مصر لم ترضخ لأى ضغوط بشأن ملف «عدم التمييز».. هى معتقداتنا وأفكارنا

سلسلة وثائقية من 8 حلقات.. ناشيونال جيوجرافيك تبحث عن كنوز مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا