خبيرة التجميل نور عودة توضح.. كيف يمكن تحضير البشرة قبل الماكياج؟

يحتار العديد من الفتيات في كيفية تحضير البشرة قبل الماكياج وذلك لعدم تقشير البشرة وتخطيط الماكياج بشكل يجعل الماكياج غير لائق في النهاية والشكل النهائي غير جيد بالمرة، لذا توضح خبيرة التجميل نور عودة كيف يمكن تجهيز البشرة لوضع المكياج.

تقشير البشرة

الاهتمام بتقشير البشرة بشكل أسبوعي ومن الممكن استخدام المقشرات الجاهزة ويمكن تجهيز مقشرات بالمنزل باستخدام العناصر الطبيعية كالسكر والترمس والردة وغيرها من المواد، واستخدام الماسكات الطبيعيه أيضًا على البشرة بحسب نوعها والمنتجات التي لا تتسبب في تهيج البشرة.

ونصيحة في حالة التعامل مع البشرة وهي مليئة بالحيوية الاستغناء عن الخطوة الخاصة بالتقشير حتى لا يتسبب ذلك في التهابات بها والاكتفاء بماسكات الترطيب قبل المكياج.

ترطيب وغسل البشرة

لابد من غسل البشرة بشكل جيد بالغسول المناسب ومن ثم ترطيب البشرة حتي في حالة الدهنية منها، والعمل على الحصول على بشرة نظيفه خالية من الزيوت.

برايمير للبشرة

استخدام برايمير للبشرة بحسب نوعها واختياره بشكل جيد حتي يعمل على غلق مسام البشرة وتهيئتها بشكل جيد لكريم الأساس، وهناك العديد من أنواع البرايمير الخاصة بالبشرة التي من الممكن الاختيار منها ما يناسبك.

استخدام الأدوات المناسبة

عند اختيار ادوات المكياج الخاصة بالبشرة لابد من شراء أدوات من مكان موثوق فيه والعمل على التخلص من أي أدوات مجهولة المصدر حتى لا تضر بالبشرة وملمسها واللوك النهائي.



وتابعت: "البساطة في وضع الماكياج هي الأساس في جعله يناسب لكي ليس العكس فلابد أن تحرص الفتيات على اختيار لوك ماكياج يناسب وجهها ولا يوجد به تكلف، ومن خطوات الماكياج عقب البرايمير كريم الأساس ومن ثم البودر المضغوطة والحرة، البلاشر، وأحمر الشفاه وكذلك مثبت المكياج والماسكرا أو تركيب الرموش.