الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بالمرج

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية دون خسائر بشرية، وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

تحريات المباحث خسائر شقة سكنية حريق المعمل الجنائي نيابة المرج الجزئية

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