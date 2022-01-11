الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: مصر لم ترضخ لأى ضغوط بشأن ملف «عدم التمييز».. هى معتقداتنا وأفكارنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لا تُطلق كلمة «لاجئين» على ضيوفها، في حين ترفض بعض الدول الأوروبية استضافتهم، مؤكداً أن مصر استقبلت رغم ظروفها الاقتصادية 6 ملايين أجنبي اندمجوا في المجتمع.

وتساءل الرئيس السيسي: «هل فيه دولة نجت من الخراب غير مصر؟، هناك لاجئون في المعسكرات منذ 10 سنوات»، مضيفا أن عدم التدخل في شئون الدول حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. 

كما تطرق الرئيس السيسي للحديث عن فرص العمل، مؤكداً أن من حق المواطنين الحصول على فرص العمل باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.

كما أكد السيسي أن جهود الدولة في ملف عدم التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر لم تكن بسبب أي ضغوط، قائلاً: «الكلام ده مش عملناه بضغط من حد، إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكار، التنوع والاختلاف سُنة من السنن الكونية، الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة واللون والثقافة وكل شيء، مش هنقدر نخلي العالم كله واحد أو يتكلم لغة واحدة».

وأضاف الرئيس السيسي: «أتصور لو فكرنا عايزين نعمل ده، إن الكل له لون سياسي واحد أو فهم أو ممارسة واحدة، أخشى أن يكون شكلا من أشكال الاستعلاء بالقدرة والإمكانيات وبالممارسة، لا بد من التنوع والاختلاف بين الدول وبعضها البعض، ده الواقع، ومش أنا اللى بقول كده للترويج أو الدفاع عن حاجة، ده واقع الدنيا كلها موجودة فيه».

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

ويستضيف المنتدى عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الجاري، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.
 

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