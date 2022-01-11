الشرق الأوسط للتنمية المستدامة: مشاركة 196 دولة بمنتدى الشباب ترويج سياحي لمصر

قالت الدكتورة راندا العدوي، رئيس المكتب الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط للخبراء التنمية المستدامة إن منتدي شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 الى 13 يناير الجاري، قصة نجاح جديدة نسجتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نسختها الرابعة، لتسلط الضوء على مصر وقدرتها على احتواء الفكر الشبابي كمنصة عالمية.

وأكدت راندا في تصريحات صحفية، أنه بمشاركة شباب 196 دولة حول العالم في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، رسالة مؤكدة بترويج سياحة مصر، وحملة دعائية لا تقدر بـ ملايين الدولارات، واصفة بتحقيقها الهدف السياحي الذى نحلم به، وهو مخاطبة مصر عبر خريطة الإعلام المحلي والدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، لجموع الشباب حول العالم.

وطالبت راندا، بضرورة استكمال البناء على الزخم الإعلامي والمشاركات الدولية بالمنتدى، على إطلاق حملات سياحية مكثفة، في الأسواق التالية بالترتيب، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، على أن يعقبها لقاءات سياحية مهنية مشتركة لزيادة توافد السائحين منها، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على وضع حلول مشتركة في هذا الإطار.

وأشارت إلى ضرورة العودة بالمؤثرين العالميين لترويج السياحة المصرية، واستخدام الهوية المصرية التي تجذب السائحين ، خاصة أن هناك زخم من الاحتفالات العالمية التي وقعت على أرض مصر، مطالبة بإنتاج فيديو يجمع كافة الاحتفالات التي تمت على مدار العام، وإطلاقه في حملة ضخمة تحت عنوان "فرص لن تتكرر فقط في مصر".

واستكملت قائلة: استخدام لغة الفيديو الترويجي والدعائي هي اللغة السائدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفى اللحظة الراهنة لدينا فرصة لصناعة محتوى سياحي جاذب بمشاركة شباب منتدى العالم لصنع رسالة سياحية توجه بمختلف اللغات الي الأسواق السياحية المصدرة إلى مصر.