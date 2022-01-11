الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الإعلاميين: منتدى الشباب يبعث رسالة سلام من مصر إلى العالم

طارق سعدة
طارق سعدة

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تعزيز الوعي والحوار وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.

وأكد في بيان له، أن المنتدى أصبح الآن أكبر منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب حيث سيناقش هذا العام  3 محاور على رأسها مجال " الطاقة" ومبادرة "حياة كريمة" وكذلك "نظم الرعاية الصحية والتكنولوجيا وريادة الأعمال ورؤى الشباب".


وأشار: المنتدى أصبح ساحة للابتكار والإبداع بتقنيات تكنولوجية مختلفة لتبادل الأفكار وصقل المهارات بالخبرات للخروج برؤى واضحة تُسهم في مستقبل أفضل لشعوب العالم، موضحا: إقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم  يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة على العالم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أمس الاثنين فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في نسخته الرابعة.

وقال الرئيس في كلمته الافتتاحية للمنتدى: "في النسخة الرابعة من منتدى شاب بالعالم، وسط حوار وتواصل بين الشباب يُعد المنتدى أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تُحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار، وإدارة الاختلاف فيما بيننا، ونشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

وأعلن الرئيس افتتاح المنتدى وانطلاق فعالياته، قائلًا :"يشرفني وسط الحضور الكريم، بأن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم "على خير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ".

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