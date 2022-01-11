الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وذخائر بالقليوبية

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية أثناء اختبائه في أحد المنازل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية، أثناء اختبائه في أحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة وكمية من المخدرات. 

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عنصر إجرامي، محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية، في أحد المنازل بمدينة بنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بذات الدائرة.

وأرشد عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة «بانجو، حشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارا بالحبس الاحتياطي.

التحقيقات اطلاق اعيرة نارية سلاح نارى مسجل خطر حبس محكمة بنها قاض المعارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

«التغيرات المناخية» فى «منتدى الشباب».. خطوة على طريق «العالم الأخضر»

الرئيس السيسى: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يستطيع أن يدمر ويهدم

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

ضبط 745 محلًا مخالفًا لـ«تدابير كورونا»

تحليل دبلوماسى أمريكى يدعو إلى التصدى لنفوذ بكين فى «عام النمر الصينى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا