تجديد حبس مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وذخائر بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية أثناء اختبائه في أحد المنازل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية، أثناء اختبائه في أحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة وكمية من المخدرات.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عنصر إجرامي، محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية، في أحد المنازل بمدينة بنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بذات الدائرة.

وأرشد عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة «بانجو، حشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارا بالحبس الاحتياطي.