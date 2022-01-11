الرئيس السيسي يشارك في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى الشباب

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدي شباب العالم من مدينة شرم الشيخ.

الجلسة هي الثانية بعد العودة من استراحة جلسة «الطريق من جلاسكـو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية.

أجندة منتدي شباب العالم بنسخته الرابعة

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

منتدى شباب العالم 2022

يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.