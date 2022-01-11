الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رسائل صينية ترجمتها سهير القلماوي.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، كتاب “رسائل صينية” لويس ديكنسن، ترجمة سهير القلماوي.

ظل اتصال الغرب بالشرق في العصور الوسطى اتصال تجارة قلما يتعدى ذلك إلى ما يمكن أن يكون بينهما من صلات، حتى كان عصر الحروب الصليبية فبدأ الغرب يتطلع إلى ما قد ظل طويلا في أيدي الشرق من نفوذ وسلطان ومال. وكتب الكتاب كثيرا عن الشرق مبهورين واصفين وناقدين إلى أن تنبهوا إلى أن ما وراء تلك العجائب روحت يستحق الوقوف أمامه رغم ما قد أسدل عليه من أستار.

وهذه الرسائل من هذا النوع من الأدب قد سار الزمن بصاحبها حتى عصرنا هذا، ومؤلف هذه الرسائل التي أخرجت على لسان رجل صيني هو كاتب إنجليزي معاصر (لويس دكنسن) وكتابه هذا يختلف عن كتابيه الأخريين، إذ لا يتعرض الكتاب إلى نظم السياسة، وفكرة الحكم بقدر ما يتعرض إلى المدنية الشرقية أو الصينية بالذات كوحدة كاملة تشمل نظام المجتمع والأسرة والفرد.

وهو هنا يقارن في صراحة بين ما عرف الصين من معنى الحياة فأسعدهم وماعرف الغرب من معناها واتعسهم، ولقد سماها رسائل جون الرجل الصيني ونشرها دون إمضاء ليخيل إلى القارئ أن كاتبها رجل صيني بالفعل، وصدقه القراء في هذا الزعم، ولما أعاد طباعتها باسمه لم تفقد بهجتها، وعاش مؤلف هذه الرسائل بعد تأليفها أعواما يرى صدى ما قد ألف في نفوس الناس وأثر ما قد نشر من آراء في سبيل تغيير أسس ما قد بنوا مدنيتهم عليه.

وكانت قد أجرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده،  قرعة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الحالي إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت قد توافقت اللجنة العليا للمعرض على إجراء قرعة تسكين الناشرين بأرض المعارض، اليوم، فى الحادية عشرة صباحا، بمركز المنارة فى التجمع الخامس، بحضور ممثلى هيئة الكتاب والناشرين، لتسلم الناشرين أماكنهم بالمعرض.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي كتاب رسائل صينية لويس ديكنسن ترجمة سهير القلماوي

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