إنهيار عقار بميدان سرور في دمياط والحماية المدنية تنتقل للموقع

شهدت منطقة ميدان سرور في دمياط ظهر اليوم الثلاثاء، انهيار عقار أعلى مطعم فول وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية لمعاينة موقع إنهيار العقار وحصر الخسائر وإخلاء العقارات الملاصقة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم إجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والذى جاء بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

حيث استهلت "المحافظ" جدول أعمال الاجتماع، بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومناقشة التقارير الخاصة بها، حيث وجهت بإنجاز كافة المهام الخاصة بهذا الملف.

كما أكدت محافظ دمياط، أنه تم توفير الدعم الكامل لتيسير عمل المنظومة نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع اى تعديات عليها والتصدي للبناء العشوائي.