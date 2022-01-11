شيخ الطريقة القادرية بالجزائر وإفريقيا يصل نيجيريا للمشاركة بفعاليات صوفية

أعلنت الطريقة القادرية بالجزائر وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، وصول الشيخ حسن الحسانى شيخ بالطريقة القادرية لدولة نيجيريا، وذلك للمشاركة فى عدة فعاليات صوفية تنظمها الطريقة القادرية هناك، برعاية شيخها محمد ناصر كبرا، وذلك بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الطريقة فى دولة نيجيريا، حيث يتم تنظيم احتفالات كبرى بمناسبة هذه الذكرى.

وأوضحت القادرية أن الشيخ الحسن الحسانى شيخ الطريقة القادرية بالجزائر وإفريقيا سيشارك فى عدة فعاليات دعوية تنظمها الطرق والزوايا الصوفية فى العديد من الولايات النيجيرية، على مدار يومين كاملين، حيث يصاحبة فى تلك الجولات والزيارات عدد من مقدمي الطريقة القادرية بقارة إفريقيا، حيث يأتى تنظيم هذه الفعاليات بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الطريقة .

وقال الشيخ حسن الحسانى شيخ الطريقة القادرية بالجزائر، إنه يتقدم بالشكر إلى الشيخ محمد ناصر كبرا الخليفة العام للطريقة القادرية بدولة نيجيريا على حسن الاستقبال والحفاواة التي رأها الوفد القادرى الجزائرى فور وصوله لدولة نيجيريا، حيث أن ذلك يؤكد مدى المحبة والتقدير التى يكنها قيادات الطريقة القادرية بنيجريا لأخوانهم بدولة الجزائر.

وتابع الحساني، أن الطريقة القادرية بالجزائر تسعى إلى مد جسور التعاون مع الطريقة القادرية بنيجيريا وذلك من خلال عمل ندوات وملتقيات دينية مشتركة تهدف بالأساس إلى نشر الفكر الوسطى والتصدى للفكر المتطرف، إضافة إلى التأكيد على الأيدولوجية المشتركة بين الطريقتين.

جدير بالذكر أن الطريقة القادرية في الجزائر، هي أحد الطرق الصوفية السنية والتي تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني (471 هـ - 561 هـ)، وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر والجزائر والمغرب وشرق إفريقيا، وقد كان لرجالها الأثر الكبير في نشر الإسلام في قارة أفريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.