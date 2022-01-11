الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان: دمج الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمكنت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم  بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقًا، من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة  العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقًا لرؤية مصر 2030.

أكد  الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بمجال محو الأمية حيث تشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور أحمد عبد الرشيد أن تلك الإجراءات والفعاليات والأنشطة تضمنت: تنفيذ ثلاثة دورات تدريبية لتدريب المدربين من  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأربعة كليات (التربية، الآداب، الخدمة الاجتماعية، الاقتصاد المنزلي قسم تربوي)، وصدور قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية (بمحو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل) كشرط للتخرج، وإعداد دليل مطبوع وآخر إلكتروني لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع وخطوات وآليات الالتحاق به، وإنشاء قناة على اليوتيوب للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان لتوفير مسارات توعية الطلاب والطالبات بالمشروع عن بعد، وإنشاء صفحات للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرارية التواصل مع الطلاب المشاركين بالمشروع.

وكذلك عقد العديد من ندوات التوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية داخل كليات الجامعة المشاركة في المشروع، وعقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية وأهمية التحرر من الأمية من خلال القوافل التنموية المتكاملة التي تقوم بها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها وبالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة) بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة بالتعاون والتنسيق مع مركز رصد بالجامعة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة، وعقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما تم تشكيل وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية تحت إشراف  وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة  المشاركة في المشروع للقيام بتوعية الطلاب وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع وآليات الالتحاق به.

وأسفرت تلك الإجراءات والفعاليات والأنشطة في نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير عدد (6650) مواطن ومواطنة من الأمية طبقًا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال خمسة دورات متتالية  (أكتوبر 2020، يناير 2021، أبريل 2021، يوليو 2021، أكتوير 2021) وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهودات لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي  2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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