محافظ بورسعيد: منتدى شباب العالم يؤكد اهتمام الدولة بالشباب الواعد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منتدى شباب العالم يؤكد على دور مصر الرائد والفعال بين دول العالم، واهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب ودعمهم لقيادة المستقبل، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة الإمكانيات التى تؤهل الشباب فكريا وسياسيا وثقافيا حتى يتم الاستفادة من هؤلاء الكوادر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذي انطلق أمس الاثنين داخل مدينة شرم الشيخ تحت شعار "العودة معًا" ويستمر حتى 13 يناير الجاري بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن منتدى شباب العالم يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات العالمية التي تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، مما يبعث رسالة سلام وطمأنينة للعالم أجمع لزيارة الدولة المصرية والتعرف على إنجازاتها المستمرة، وتطرق المحافظ للحديث حول موضوعات وقضايا المنتدى التي تعكس الحياة بعد جائحة كورونا، والتي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وأشار محافظ بورسعيد أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية فى مختلف القطاعات وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم وذلك بعد اعتبار مصر منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة للشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم من جميع دول العالم الذين يؤمنون بقدرتهم على التغيير ويهدفون إلى أن يصبحوا مؤثرين داخل مجتمعاتهم ويعتبر تجمع للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم وفرصة متميزة للشباب الذي لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي.