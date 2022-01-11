نيبال تقرر إغلاق المدارس.. وباكستان وتايوان تسجلان 1537 إصابة بكورونا

نيبال تقرر إغلاق المدارس، وباكستان وتايوان تسجلان 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن نيبال قررت إغلاق المدارس لنحو ثلاثة أسابيع ابتداء من اليوم، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم وزارة التعليم ديباك شارما إن المدارس الابتدائية والثانوية سوف تظل مغلقة حتى 29 يناير الجاري.



وأضاف أن السلطات تعمل على التنسيق مع المدارس لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما خلال فترة الإغلاق.



ومن المرجح أن يضر هذا الإجراء بالطلاب الذين واجهوا صعوبات خلال فرض إجراءات إغلاق بصورة متكررة منذ 2020 بسبب جائحة كورونا.



كما قررت السلطات حظر تجمع أكثر من 25 شخصا، ومنع غير الملقحين من دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما.



كما أن هناك خططا للمطالبة بالحصول على اللقاح من أجل استخدام الخدمات العامة ابتداء من 21 يناير الجاري.



ولم يتضح بعد كيف سوف يتم تطبيق الإجراءات الجديدة بما أن 37% فقط من المواطنين حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.



وقد سجلت نيبال أمس الاثنين أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي بلغت 1357 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 833 ألفا و946 حالة، وحالات الوفاة 11 ألفا و606 حالات.



أعلن مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال المركز إنه تم إجراء 43 ألفا و540 اختبار كورونا خلال هذه الفترة، وبذلك يتجاوز إجمالي حالات الاصابة 307ر1 مليون حالة.



ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 28 ألفا و974 حالة.

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء تسجيل 12 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، و58 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية " سي . إن . إيه" عن المركز القول إن تسع حالات من بين الـ12 حالة عدوى محلية، مرتبطة بمطار تاويوان الدولي، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المرتبطة بالمطار 39 حالة.



وكانت السلطات قد قررت أمس الأول الأحد تمديد حالة التأهب من المستوى الثاني حتى 24 يناير الجاري.



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن 17 ألفا و463 منذ بدء الجائحة مطلع 2020، من بينها 14 ألفا و647 حالة عدوى محلية.



وقد سجلت تايوان 43 حالة عدوى محلية خلال الشهر الجاري حتى الآن، جميعها ماعدا أربع حالات مرتبطة بمطار تاويوان.



ونظرا لأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الثلاثاء، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة عند 850 حالة.