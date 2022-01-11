الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مصنع تعبئة مبيدات حشرية غير مرخص يستخدم شعار شهير

ضبط مصنع تعبئة مبيدات
ضبط مصنع تعبئة مبيدات حشرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مباحث التموين لمواجهة الغش التجاري، وتهريب السلع الغذائية المدعمة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط  مصنع تعبئة مبيدات حشريه غير مرخص، يستخدم شعار وإسم مصنع شهير بأغلفة مقلدة، وضبط تاجرين تموينيين، متصرفان في سلعة السكر التمويني المدعم بكمية قدرها 16.663 كيلو جرام.

وكذلك ضبط مصنع آيس كريم غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ علي  كميات ضخمة من بودرة الآيس كريم والآيس كريم المعبأ وأكياس الفواكه المجمدة.  

كما أسفرت الحملات عن ضبط  ماكينة صرف سلع تموينية وماكينة نقاط خبز وكميات من السلع التموينية المدعمة خاصة بأحد فروع “جمعيتي” وذلك أثناء إستخدامها بمحل بقالة حرة غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية.

كانت الحملة التي أشرف عليها مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، قد استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز تصرف فى 40 شيكارة دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، حررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالِ الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وشدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

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