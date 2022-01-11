«سياحة النواب»: منتدى شباب العالم فرصة لترويج المقصد المصري عالميا

اعتبر النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، منتدى شباب العالم بمثابة دعاية مجانية للقطاع السياحي والمقصد المصري عالميًا، عبر إظهار حجم الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم حدث عالمي كبير، والدولة المصرية استطاعت تنظيمه والخروج به بصورة تٌليق ببلدنا، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرات والإمكانيات لتنظيم سياحة المؤتمرات الدولية و استضافتها على أرضها.

وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن منتدى شباب العالم نجح في فرض نفسه على أجندة أهم المؤتمرات العالمية، بعد تحوله إلى منصة حوارية عالمية بين الشباب في جميع أنحاء العالم، لمناقشة قضايا التمييز وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام العالمية بتناوله، يعكس مدى أهمية هذا الحدث.

كما اعتبر النائب سيد قاسم، منتدى شباب شرم الشيخ من أهم إنجازات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في عصر الرئيس السيسي، بعدما تحوَّل لمنبر للشباب في مختلف دول العالم للتعبير عن إرادتهم واختلافهم وأفكارهم ومناقشة تنفيذها على أرض الواقع، وتحت منصة عالمية واحدة لمناقشة أهم الأفكار المشتركة وتبادل الرؤى وتدريب الشباب على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.

وأشار وكيل لجنة السياحة بالبرلمان إلى إن منتدى شباب العالم أصبح نافذة شباب مصر على العالم، ونافذة شباب العالم على مصر، يحصد فيه الشباب أكبر استفادة، مهما اختلفت جنسياتهم أو لغاتهم، كما يعيد شرم الشيخ من جديد كأحد أهم الدول في المنطقة.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة من 10- 13 يناير الجاري.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.