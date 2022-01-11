بسبب كثرة بكائها.. حبس أم وعشيقها بتهمة قتل طفلتها فى الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل وعشيقها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل طفلة - ابنة الأولى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

البداية بعثور الأهالي على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبرى المشاة بعزبة المهاجرين وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص العثور على جثة طفلة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة في بطانية.

وبمعاينة الجثة تبين أنها لطفلة في العقد الأول من العمر حوالى 7 سنوات، ترتدى كامل ملابسها عبارة عن بنطلون جينز و"تي شيرت" أبيض، وبها آثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة، فضلا عن آثار قيد باليدين.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية الطفلة، وتبين أن والدتها كانت مقيمة بمحافظة القليوبية وهربت رفقة عشيقها إلى الإسكندرية وبصحبتها أبناءها الثلاثة من زوجها وبينهم "هاجر" المجني عليها ٧ سنوات، وإيهاب وحبيبة.

وكشفت التحريات أن الأم قتلت الطفلة بتحريض من زوجها بسبب كثرة بكائها، حيث خنقتها بإيشارب ثم نقلتها بمساعدة العشيق إلى مكان العثور عليها.