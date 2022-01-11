مدبولى: 3.6 تريليون دولار خسائر بسبب التغيرات المناخية منذ 1970

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فى كلمته بالجلسة النقاشية "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، إن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس، مطالبًا العالم بمواجهتها بكل حزم وسرعة حتى يستطيع التواكب مع التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية خلال الفترة القادمة.

العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء العالميين منذ 15 عامًا

وأضاف مدبولي أن العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء العالميين منذ 15 عامًا عن التغيرات المناخية على محمل الجد وتعاملوا معها على أنها تكهنات وآراء متشائمة.

وتابع أنه خلال الثواني العشرة التي تحدث خلالها أمام الجلسة، تم ضخ أكثر من 10 آلاف طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بما يعادل وزن 170 ألف شخص.

أصبحت منطقة الجليد في القطب الشمالي في أقل مستوى لها

ونبه مدبولي، بأن العالم بدأ يشهد اليوم تداعيات التغيرات المناخية وأصبحت منطقة الجليد في القطب الشمالي في أقل مستوى لها، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، كما أصبح تركيز ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستويات له منذ آلاف السنين، فضلًا عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العديد من الأماكن في العالم.

الانبعاثات في الارتفاع منذ عام 1960

وأوضح مدبولي أن كل هذه التأثيرات ناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث بدأت الانبعاثات في الارتفاع منذ عام 1960، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب تلوث الهواء في كوكب الأرض، إلى جانب الظواهر المناخية الجامحة التي بدأت في الظهور، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتقديرات الخبراء فإن التغيرات المناخية تسببت في حدوث خسائر بحوالي 3,6 تريليون دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى الآن.