إحالة المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تشغيلها في التجارة للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء،- مستريح- متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في التجارة بمكاسب ربع سنوية بفائدة 10% ، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم “عاطف .إ” أقر بإرتكابه وقائع النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في التجارة بالمقاولات، وإعطائهم مكاسب ربع سنوية بفائدة 10% ، وأقر بحصوله على مبالغ مالية تعدت المليوني جنيه تمكن من خلالهم شراء شقة تمليك وتمكن من افتتاح مشروع خاص به.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.