الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

سماع أقوال 4 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بجسر السويس

حادث دهس بجسر السويس
حادث دهس بجسر السويس

استمعت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال 4 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمنطقة جسر السويس، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد المصابون أمام جهات التحقيق أنهم أثناء انتظارهم على حافة الطريق، أنهم فوجئوا بسيارة مسرعة تتجه نحوهم ولم يستطيعوا الفرار منها ودهستهم وقتلت واحدًا، وأصابت الباقين، وأفادوا أن السائق كان يقود السيارة بسرعة زائدة عن المعتاد بذلك الوقت. 

وكانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بمنطقة جسر السويس، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ ٤ أشخاص أصيبوا في نفس الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث دهس في شارع جسر السويس بالقرب من منطقة التجنيد بدائرة قسم شرطة النزهة. وبانتقال قوات الأمن لمكان الحادث تبين دهس شاب لـ ٥ مواطنين بسيارته، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البكري.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة جسر السويس حادث دهس أشخاص نيابة النزهة تحريات المباحث

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