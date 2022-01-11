غدا.. جاليري الزمالك يفتتح معرضي «زمبلك» لأيمن لطفي و«معاً نعيش» لنهى دياب

تحتفي قاعة الزمالك للفن، غدا الأربعاء، وفي تمام السابعة مساءً بافتتاح عرضها الفني الجديد في بداية 2022 والذي يجمع عرضين منفصلين الأول بعنوان "زمبلك" للفنان والمصور الفوتوغرافي المعروف أيمن لطفي، والثاني تحت عنوان "معاً .. نعيش" للفنانة نهى دياب وذلك بحضور لفيف من الفنانين، وتستمر العروض حتى 31 يناير الجاري بجاليري الزمالك (11 شارع البرازيل – الزمالك).

وقال الفنان أيمن لطفي أنه اختار تسمية معرضه "زمبلك"، وذلك بكل ما تحمله الكلمة من ذكريات ودلالات، إذ يستمد مفهوم معرضه من حكاية شخصية وتتنوع الأعمال الفوتوغرافية المعروضة بين حكايات سريالية وتجريبية تشبه الأحلام، إذ تروي كل لوحة حكاية تفصح عنها الرموز المستخدمة بها، ومن عمل لآخر ينحاز الفنان لفكرة أننا جميعاً بحاجة لمن يحاوطنا بالمشاعر الإيجابية طوال المسيرة من يملأ "الزمبلك" الخاص بنا من يدفعنا محبة وسنداً ومشورة، فمن يسير وحده سيشعر حتما بالتعب والإرهاق، إذ إن كثير منا لن يستطيع أن يدير "الزمبلك" الخاص به حتى يدرك لحنهُ وتنطلق موسيقاه.

وأضاف "الزمبلك"، هو رمز أو كناية عن تلك الأشياء التي نزرعها في الآخرين أو بصيغة أخرى نملأ بها أرواحهم، وكذلك ما يتركوه بداخلنا، فجميعنا بحاجة لملء الزمبلك الخاص بنا من آن لآخر حتى تستمر الحياة.

وفي القاعة المجاورة تعود الفنانة نهی دياب بمجموعة من الأعمال الفنية عنونتها بـ "We Don’t Live Alone" أو "معاً .. نعيش" والتي تمنح بطولاتها للحيوانات البرية، حيث تترجم لوحاتها المشاعر الإنسانية لتأكيد فكرة سعي الإنسان إلى الملاحظة؛ وحبه للمعرفة.