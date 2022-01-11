الصین: ندعم مطالب إيران فى الأنشطة النووية

أكد وانغ كوان، رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني أن طهران تؤدي "دورا بناء جدا" في المفاوضات من خلال تقديم أفكار جديدة وشاملة.

و قال وانغ في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لممثلي القوى العالمية و إيران في الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا إن "الصين و إيران تعقدان محادثات دائمة خلال المفاوضات و تتبادلان وجهات النظر حول جميع قضايا المفاوضات".

و أضاف أن "الصين تدعم بحزم مطالب إيران المنطقية في مجال الأنشطة النووية ما دامت لا تمثل خطر نشر الأسلحة النووية".

وأكد أن بلاده تدعم إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وعلى صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى فك تجميد الأصول الأفغانية و رفع العقوبات الأحادية المفروضة على كابل في أسرع وقت ممكن.

وعن إعلان الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء بحكومة "طالبان" أن تساقط الأمطار و الثلوج الذي شهدته البلاد فاقم معاناة الشعب الأفغاني، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت أفغانستان تواجه تحديات خطيرة، قال وانغ و ن بين المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الشعب الصيني متعاطف مع الشعب الأفغاني إزاء الصعوبات التي يواجهها".

وأشار إلى أنه "على الرغم من انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، لا تزال العواقب التي سببها احتلاله لأفغانستان لمدة 20 عاما مستمرة وتزداد تفاقما"، داعيا الجانب الأمريكي إلى "التفكير في أخطائه بعمق، و تحمل مسؤولياته الدولية الواجبة، و رفع تجميد الأصول و العقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان في أقرب وقت ممكن".

كما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعويض الشعب الأفغاني عن الضرر الذي لحق به، بدلا من "وضع الملح" على جروحه.