الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصین: ندعم مطالب إيران فى الأنشطة النووية

نووي إيران
نووي إيران

أكد وانغ كوان، رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني أن طهران تؤدي "دورا بناء جدا" في المفاوضات من خلال تقديم أفكار جديدة وشاملة.

 

و قال وانغ في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لممثلي القوى العالمية و إيران في الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا إن "الصين و إيران تعقدان محادثات دائمة خلال المفاوضات و تتبادلان وجهات النظر حول جميع قضايا المفاوضات".

 

و أضاف أن "الصين تدعم بحزم مطالب إيران المنطقية في مجال الأنشطة النووية ما دامت لا تمثل خطر نشر الأسلحة النووية".

 

وأكد أن بلاده تدعم إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 

وعلى صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى فك تجميد الأصول الأفغانية و رفع العقوبات الأحادية المفروضة على كابل في أسرع وقت ممكن.

 

وعن إعلان الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء بحكومة "طالبان" أن تساقط الأمطار و الثلوج الذي شهدته البلاد فاقم معاناة الشعب الأفغاني، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت أفغانستان تواجه تحديات خطيرة، قال وانغ و ن بين المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الشعب الصيني متعاطف مع الشعب الأفغاني إزاء الصعوبات التي يواجهها".

 

وأشار إلى أنه "على الرغم من انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، لا تزال العواقب التي سببها احتلاله لأفغانستان لمدة 20 عاما مستمرة وتزداد تفاقما"، داعيا الجانب الأمريكي إلى "التفكير في أخطائه بعمق، و تحمل مسؤولياته الدولية الواجبة، و رفع تجميد الأصول و العقوبات الأحادية المفروضة على أفغانستان في أقرب وقت ممكن".

 

كما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعويض الشعب الأفغاني عن الضرر الذي لحق به، بدلا من "وضع الملح" على جروحه.

إيران مفاوضات فيى دور مفاوضات فيينا فيينا مفاوضا بناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

بعد الهزة الأرضية بالقاهرة .. تعرف على دعاء الزلازل الذى كان يردده الرسول

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

علماء: الأجسام المضادة لفيروس كورونا قد تهاجم الخلايا السليمة فى جسم الإنسان

الرئيس المكسيكى يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت