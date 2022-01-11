رئيس وزراء إيطاليا يبرر فرض التطعيم الإجبارى ضد كورونا

بررت الحكومة الإيطالية الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب تمديد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمن بلغوا الخمسين من العمر أو الذين تجاوزت أعمارهم ذلك وقرار إعادة فتح المدارس المثير للجدل.



وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي في روما إن" الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم يرجع إلى حقيقة أن هناك أشخاص لم يتم تطعيمهم".



أضاف دراجي إن الحكومة قررت فرض التطعيم بشكل إجباري على من تجاوزوا الـ 50 عاما استنادا الى البيانات، مشيرا إلى الخطر الأكبر عليهم إذا ما تعرضوا للإصابة بالفيروس.



واستطرد دراجي قائلاً إنه إضافة إلى ذلك، فإن نحو ثلثي مرضى فيروس كورونا المحتجزين بوحدات العناية المركزة لم يتم تطعيم ضد كوفيد.19- يشار إلى أن أولئك الذين تجاوزات أعمارهم الـ 50 عاما الذين لا يلتزمون بقواعد التطعيم يواجهون خطر التعرض للغرامة.



ووافق مجلس الوزراء الإيطالي الأسبوع الماضي ، على قواعد فيروس كورونا، إلا أنه لم يعلن دعمه لتلك القواعد بعد ذلك، مما عرضه لانتقادات كثيرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.