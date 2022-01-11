«أراب نيوز» عن منتدى شباب العالم: رسالة سلام من مصر إلى العالم

ثمنت صحيفة "أراب نيوز" استضافة مصر لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ، والذي انطلق أمس الإثنين وسيستضيف المنتدى، الذي يستمر حتى 13 يناير، عددًا من الرؤساء والحكام ورؤساء الحكومات تحت شعار "العودة معا".

وقالت "أراب نيوز"، إن المنتدى بمثابة منصة دولية للشباب المؤثر من أكثر من 190 دولة حول العالم، لافتا إلى أنه يرسل رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وتابعت: "لقد استقطب الحدث، الذي أقيم في 2017 و2018 و2019، أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة في ثلاث دورات سابقة".

وقبل انطلاق حدث هذا العام، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمير حسين بن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال السيسي خلال الافتتاح: "نطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي أصبح منصة للحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم ، خاصة في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ البشرية".

وأضاف أن الإنسانية "لا سبيل لها لتجاوز تحدياتها" إلا من خلال "صدق النوايا وإنهاء النزاعات وإدارة الخلافات والعمل المشترك".

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، في كلمة ألقاها أمام منتدى الشباب العالمي ، إن أزمة الصحة العقلية الناجمة عن الوباء "أثرت بشكل كبير على الشباب" ، لكن الشباب في جميع أنحاء العالم يطالبون بالمساواة والسلام والعدالة.

وأضاف جوتيريش: "قدم الشباب أفكارًا وحلولًا تساعد المجتمعات المحلية على إعادة البناء والخروج من الوباء في حالة أقوى".

كما قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية ، خلال كلمة مسجلة في افتتاح المنتدى إن "معظم سكان العالم هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا".

وأضاف: المستقبل بأيديهم وأمامهم تحديات اليوم والغد من تغير المناخ والتلوث والصحة وغيرها.. على الرغم من أن الشباب لم يتأثروا كثيرًا بالوباء، إلا أن هناك قطاعات تأثرت، مثل الصحة والتعليم والوظائف، وبالتالي يتعين علينا أن نجعل عام 2022 عام القضاء على الوباء، وتوجيه النمو والتقدم، وتحقيق الاستدامة أهداف التنمية وبناء الشباب بحيث يكون لهم دور محوري في بناء المجتمعات".

كما أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ، عن جدول أعمال النسخة الرابعة من المنتدى، والتي ستغطي الواقع الجديد للحياة بعد الوباء، بالإضافة إلى قضايا السلام والإبداع والتنمية.

كما سيتم مناقشة مستقبل الطاقة والأمن المائي المستدام وتمكين المرأة والسلام والأمن العالميين وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع في المنتدى.

وتقدم أكثر من 500000 شخص للمشاركة في الحدث، وكان الشباب الأفريقي يشكلون غالبية الطلبات، تلتها أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.