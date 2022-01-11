الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الفطر 2022 ومواعيد الإجازات الرسمية خلال العام

عيد الفطر
عيد الفطر

تدور في الأذهان التساؤلات حول موعد العيد للاحتفال مع الأهل والأقارب، حيث من المتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك كاملا، أي يكون الشهر هذه السنة 30 يوما كاملا، ويكون إما السبت الموافق 2-4-2022، أو يوم الأحد الموافق 3-4-2022.

تستعرض "الدستور" موعد عيد الفطر في عام 2022.

موعد عيد الفطر 2022

سيقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإصدار بيانًا مشتملًا على جميع الإجازات الرسمية والاجازات غير الرسمية لجميع المصريين العاملين بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، التي تنطبق عليها جميع الفئات وذلك باستثناء الطلبة، فمن الممكن أن تتعدى جميع الإجازات لأسباب وتكون أهمها التقلبات الجوية للطقس القاسية، بينما تحدد وزارة التربية والتعليم المصرية، موعد العطلات بالدراسة.

موعد عيد الفطر عام 2022 في مصر
تعرف على جميع الإجازات الرسمية بمصر 2022:

(١) عطلة عيد الميلاد المجيد، 7 يناير 2022.

(٢) عيد الشرطة وثورة يناير، 25 يناير 2022.

(٣) عيد تحرير سيناء، 25 أبريل 2022.

(٤) إجازة عيد العمال، 1 مايو 2022.

(٥) شم النسيم، 3 مايو 2022.

ميعاد عيد الفطر المبارك 2022 بمصر


- عيد الفطر المبارك، وتبدأ إجازته في يوم 2 مايو أو 3 مايو 2022، حتى الأحد الموافق 6 مايو 2022.

- إجازة رسمية بسبب ثورة 30 يونيو 2022.

- بينما يكرن عيد الأضحى المبارك، ودائمًا واغلب الاوقات ما تكون إجازته 5 أيام أو أكثر من يوم، وتبدأ إجازته يوم 17 يوليو 2022، حتى يوم 23 يوليو 2022.

- إجازة عيد الثورة السبت، 24 يوليو 2022.

- عطلة عيد القوات المسلحة، 6 أكتوبر 2022

- إجازة رأس السنة الهجرية، 12 أغسطس 2022.

- عطلة المولد النبوي الشريف، 18 أكتوبر 2022.

عطلات غير رسمية في مصر 2022:

 

وتكون هناك إجازات غير رسمية واجازات غير مدرجة بقائمة المناسبات الرسمية، فيحصل الجميع على إجازات رسمية مدفوعة الأجر:

(١) إجازة يوم الشهيد، 9 مارس 2022.

(٢) عطلة عيد الأم، الموافق 21 مارس 2022.

(٣) تحرير طابا، الموافق 19 مارس 2022.

(٤) مناسبة عيد الجلاء، الموافق 18 يونيو 2022.

(٥) مناسبة عيد وفاء النيل، الموافق 15 أغسطس 2022.

(٦) عيد النصر، الموافق 23 سبتمبر 2022.

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