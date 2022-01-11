حالة من الثبات تشهدها أسعار الأسمنت منذ عدة أيام، حيث واصلت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 11 /1 /2022 استقرارها بجميع الشركات العاملة في القطاع.

ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار الأسمنت للمستهلك، وفقا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت البورتلاندي

تصدر سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي والمسلح الشركات المستقرة، عند 1100 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1075 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس 1068 جنيهًا، يليه سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1055 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم استقرارا عند 1030 جنيهًا، بينما شهد سعر طن الأسمنت بشركة المسلة استقرارًا عند 1030 جنيهًا، يتبعهما سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1028 جنيهًا، ويليهم سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1025 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف مستقرًا عند 1000 جنيهًا، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.



أسعار الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق استقرارًا عند 2525 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراراه عند 790 جنيهًا.، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيهات، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سي وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.