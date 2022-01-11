الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد شهر رمضان 2022 وأول أيام الشهر.. تعرف على التفاصيل

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث كثيرون عن موعد شهر رمضان 2022، ومع قرب قدوم شهر رمضان الكريم 1443 هجريًا، ينتظر المسلمون موعد رؤية هلال رمضان.

موعد شهر رمضان الكريم 2022

يبدأ المسلمون الأصحّاء الصيام خلال شهر رمضان الكريم بدءا من أذان الفجر إلى غروب الشمس، ويتم استثناء منهم الأطفال والأشخاص المسافرون والمصابين بأمراض جسدية أو أمراض عقلية أو الحوامل.

قال خبراء الفلك إن ميعاد أول يوم رمضان في عام 2022 فلكيًا يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم بالعام الهجري 1443 سيكون يوم السبت الموافق 2 إبريل في عام 2022.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن يكون عدد أيام عام 1443 والعام الهجري 354 يومًا، وبذلك تكن السنة بسيطة، حيث لم يكن يتبقى على ميعاد بدء الشهر الكريم في عام 2022 إلا شهران وأيضا 24 يومًا.

وأعلنت دار الإفتاء إن تكون رؤية هلال الشهر الكريم حدث سنوي، لكن تتبع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها "العبادات الشرعية الإسلامية"؛ وهي تكون شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية "هلال رمضان" و"هلال ذي القعدة"، وذلك من أجل الوصول لأصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة وهي ذات الأهمية لدى المسلمين.

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وأعلنت دار الإفتاء أن رؤية هلال الشهر المبارك عام 2022 وتكون عن طريق "اللجان الشرعية العلمية" التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة وتكون من معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط "عدم وجود الأتربة" والمعوقات لرصد الهلال.

موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2022 رمضان رمضان 2022 رمضان الكريم

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