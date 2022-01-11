الثلاثاء 11 يناير 2022
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محافظات

السجن المؤبد لقهوجى لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة قهوجي بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

ترجع أحداث القضية رقم 16300 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة بمشاجرة ومقتل المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ع.ف.ا"، عامل بمقهي وبين المجني "عليه أم.أ"، تجددت مشاجرة كلامية تطورت، فقام المتهم بالدخول إلى المقهي واستل منها سلاحًا أبيضًا سكينًا ووجه له طعنتين في الصدر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المسنخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، ومعاقبة قهوجي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهما بقتل المجني عليه "م.ف.ع"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد السيد محمد، وعبد الكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية رقم 16158 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بقيام المتهمين بقتل المجني عليه بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم محربك قيام المتهمين كل من "أ.م.ه"، سائق، وشقيقه "م.م.ه"، قهوجي بحيازة المتهم الأول سلاح أبيض مطوة، والمتهم الثاني شومة، ونشبت مشاجرة بينهم وبين المجني عليه "أ.ع.ع"، وتعدوا عليه بضربه، وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه "م.ف.ع"، في رقبته بالسلاح الأبيض فسقط غارقًا في دمائه، بسبب خلافات بينهما، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهمين وبعرضهما علي النيابة أمرت بإحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

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