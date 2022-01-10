يوسف العميري: منتدى شباب العالم يوفر فرص لتعزيز التعاون بين الشباب

أشاد الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والذي أنطلق أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ، قائلاً:« أن الحضور والمشاركة الخليجية في المنتدى تعكس مدى عمق العلاقات والرغبة في التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية ».

وأضاف العميري في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الجميع يرى التطور الواضح في أعمال المنتدى ونشاطاته، مؤكدًا على أهمية وجود منصة دولية مثل المنتدى تناقش قضايا الشباب المصري والعربي والعالمي وتحمل رسائل سلام بين الشعوب.

وتابع السياسي الكويتي البارز، على الشباب استغلال الفرص التي يوفرها المنتدى لفتح قنوات الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة الهامة لتعزيز دورهم في بلادهم والتطوير من أنفسهم واستقاء الخبرات من مختلف الشباب حول العالم بما ينعكس على أدوارهم في أوطانهم.

كما ثمن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الاستثمار في الشباب والدفع بهم إلى ساحات العمل السياسية والإبداعية، قائلا: « الدولة المصرية تتبنى استراتيجية منهجية لتمكين الشباب وتوفير الفرص لهم، بقيادة وتوجيه من الرئيس السيسي».

وأشار العميري إلى أهمية تواجد رؤساء وقادة دول مثل الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس مالطا جورج فيلا ورئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، موضحًا أن تواجد القيادات بما تملكه من خبرات واسعة سينعكس بالطبع على الشباب المشارك.

وكانت اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، بفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بعدد من الموضوعات المتنوعة التي تتناول الشأن الداخلي الكويتي والخارجي.