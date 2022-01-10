إحالة تشكيل سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى السلام للمحاكمة

أحالت نيابة بالسلام، اليوم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع بنطاق قسم شرطة السلام، لمحكمة الجنح .

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الحقائب والأغراض من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع.

وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 7 أغراض متفرقة من 7 سيارات، شملت (هواتف محمولة، وأجهزة لاب توب، وكروت فيزا،وفلاشات) وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال تركها فى أحد الشوارع الجانبية، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتفي محمول .

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن المتهمين، لأحد منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت فيزا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب “كسر الزجاج والمفتاح المصطنع” وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.