الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى السلام للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة بالسلام، اليوم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع  بنطاق قسم شرطة السلام، لمحكمة الجنح .

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الحقائب والأغراض من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع. 

وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 7 أغراض متفرقة من 7 سيارات، شملت (هواتف محمولة، وأجهزة لاب توب، وكروت فيزا،وفلاشات) وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بمنطقة المطرية.  

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال تركها فى أحد الشوارع الجانبية، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتفي محمول .

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن المتهمين، لأحد منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت فيزا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة  بأسلوب “كسر الزجاج والمفتاح المصطنع” وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين سرقة سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة فى النيل

إحالة المتهم بسرقة سيارة لمساومة مالكها على مبلغ مالى بالشروق

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

مجلس السيادة السودانى يرحب بمبادرة الأمم المتحدة للحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة