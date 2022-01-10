الرعاية الصحية توضح الخدمات المقدمة بمركز طب أسرة الجوهرة فى بورسعيد

كشفت هيئة الرعاية الصحية الخدمات التي يقدمها مركز طب أسرة الجوهرة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المركز يعتبر أحد مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ويقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المركز يقدم حوالي ربع مليون خدمة طبية حتى الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظه بورسعيد، ويخدم المركز أكثر من 35 ألف فرد بواقع 9700 ألف أسرة من محافظة بورسعيد.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه يمكن حجز موعد للكشف بأحد المراكز والوحدات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، من خلال الخط الساخن 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح أول 4 عمليات استئصال انزلاق غضروفي مع توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت إلى أنه نجح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع في علاج أربعة مرضى كانوا يعانون من آلام مزمنة بالظهر مع ضيق في القناة العصبية القطنية الشوكية، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، والذي يعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج هذه الأمراض وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضافت، أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمرضى بالمجمع، د. حازم نجم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. هشام رفعت، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، د. محمود نصار، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، د. علي موافى، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وتابعت: أنه رغم تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات في القطاع الخاص تتخطى 40 ألف جنيه، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية الواحدة يسددها كل مريض، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.