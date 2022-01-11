من التين إلى العسل.. «المنشطات الجنسية الطبيعية» فعالة أم وهمية؟

يسعى الكثير من الرجال إلى تحسين الحالة الجنسية، الأمر الذي يدفع البعض منهم للجوء إلى استخدام المنشطات الجنسية سواء كانت طبيعة أو كيميائية، وهنا يتساءل البعض هل تعمل المنشطات الجنسية حقًا أم وهم؟

أظهرت الأبحاث أن قوة المنشطات الجنسية تكمن في أذهاننا، لكن تأثير الدواء الوهمي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً، ففي هذا الصدد تشرح أخصائية التغذية المسجلة جوليا زومبانو، ماهية المنشطات الجنسية، وهل تعمل؟ حسبما ذكره موقع “clevelandclinic” الطبي.

ما هو المحفز للشهوة الجنسية؟

أوضحت زومبانو، أن المنشطات الجنسية، هي عبارة عن أطعمة يُعتقد أن لها تأثير على الدافع الجنسي تم تقسيمها تاريخيًا إلى ثلاث فئات، وهم الأطعمة التي تزيد الرغبة الجنسية.

في جميع أنحاء العالم، يُعتقد أن عددًا كبيرًا من الأطعمة تندرج في فئة المنشطات الجنسية، حيث تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن يُعتقد أن لها تأثيرًا مباشرًا على الدافع الجنسي، في حين أن البعض الآخر له سمات مرتبطة بزيادة الإثارة.

أطعمة من الطبيعة تعتبر منشطات جنسية

الفلفل الحار:

يعتقد بعض الناس أن الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل شدته، حيث يمكنه دفع الرغبة الجنسية للكثير من الرجال والنساء أيضًا.

الشوكولاته الداكنة:

لطالما كان يُعتقد أن الكاكاو يزيد من الرغبة الجنسية، وهو ما قد يفسر سبب كونه هدية مشهورة في عيد الحب، حيث يحتوي على مركب يسمى “فينيل إيثيل”، وهو منبه خفيف يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مزاجك، فقد أظهرت الأبحاث أن النساء اللواتي يأكلن الشوكولاتة قد يكون في الواقع أقل اهتمامًا بالجنس من النساء اللائي لا يأكلن.

التين:

كانت هذه الفاكهة الناعمة والحساسة من المواد المثيرة للشهوة الجنسية في اليونان القديمة، حيث ترتبط بالخصوبة بسبب بذورها الكثيرة.

العسل الأبيض:

يقال إن الطبيب اليوناني القديم أبقراط وصف العسل للمرضى الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة في الإثارة الجنسية، والحصول على علاقة جيدة.

الفراولة:

أصبحت الفاكهة الحمراء الصغيرة والتي من أبرزها الفراولة، رمزًا للأطعمة المثيرة، حيث أكد خبراء التغذية الجنسية أنها لها القدرة في تعزيز الصحة الجنسية.

الماكا:

تحظى هذه الخضروات الجذرية من أمريكا الجنوبية بشعبية كبيرة، حيث يُعتقد أنها تعزز الرغبة الجنسية، فقد أظهرت بعض الدراسات أنه قد يعزز بالفعل وظيفة الانتصاب والرغبة الجنسية.

المحار:

يُعتقد أن المحار يشبه التشريح الأنثوي، وقد تم اعتباره مثيرًا للشهوة الجنسية منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، حيث يلعب دورًا هامًا في حل مشكلات العجز الجنسي.

الفستق:

أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب والذين تناولوا 100 جرام من الفستق لمدة ثلاثة أسابيع شهدوا زيادة في وظيفة الانتصاب بشكل عام، فقد يكون هذا بسبب احتواء الفستق على الأرجنين، يزيد من الانتصاب.