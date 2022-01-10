الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول حيازة متهم أسلحة وذخائر داخل شقة بالسلام

حبس
حبس

طالبت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام متهم بحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص داخل شقة بمدينة السلام، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

وكانت البداية عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام من ضبط متهم بحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص داخل شقة بالسلام، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام اختباء عنصر إجرامى «محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة، منها مقاومة سلطات وإحراز سلاح نارى وذخائر وسرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة»، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته 2 طبنجة و3 خزن، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس متهم سلاح شقة ذخائر

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