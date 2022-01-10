الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

منتدى شباب العالم 2022

مع انطلاق نسخته الرابعة.. كيف تفاعل شباب الجامعات مع منتدى شباب العالم؟

في ظل الاهتمام الدولي بمتابعة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي تقام في مدينة شرم الشيخ على مدار الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، أقبل شباب العالم والوطن العربي على متابعة فعاليات المنتدى وتسجيل ردود أفعالهم عنه.

«الدستور» رصدت في السطور التالية ردود أفعال شباب الجامعات على فعاليات أول أيام منتدى شباب العالم.. 

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نجوى علي: أتمنى المشاركة العام المقبل
أعربت نجوى علي، طالبة بالفرقة الثالثة، في كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن حبها لمنتدى شباب العالم، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تدشينه هذا المنتدى، الذي يساهم في تأهيل وتطوير شباب الجامعات، الذين كانوا يسعون لإيجاد فرص مناسبة للتعبير عن نفسهم.

وتابعت أنها رغم انشغالها بالاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي إلا أنها كانت حريصة على متابعة فعاليات جلسات المنتدى اليوم.

وأضافت أنها تستفيد كثيرًا من جلسات المنتدى وتقوم بتسجيل ملاحظاتها، معقبه:"أحلم بالمشاركة في المنتدى العام المقبل".
 

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علياء فريد: "توعيني بشكل كبير"

أوضحت علياء فريد، الطالبة بالفرقة الرابعة، في كلية الآداب جامعة عين شمس، أنها تتمنى أن تكون ضمن قائمة المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته القادمة 2023، وأن توجه لها دعوة شخصية، مؤكده أنها تسعى لخدمة المجتمع والمشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات الرئاسية، والمجتمعية.

ووجهت الدعوة لشباب العالم لمتابعة فعاليات المنتدى مؤكدة: "توعيني بشكل كبير".

فتحي محمود: أحلم بالمشاركة في جميع الندوات واللقاءات

وقال فتحي محمود، الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة  جامعة عين شمس، إنه يأمل أن يكون ضمن الفريق المنظم للمنتدى خلال العام المقبل، مُشيرًا إلى أنه يحااول تأهيل نفسه ليصبح مؤهلًا للانضمام إلى شباب المنتدى.

ووجه الشكر للرئيس السيسي لحرصه على تنظيم هذا الحدث العالمي بانتظام .

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