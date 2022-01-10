إنقاذ 15 طفلاً وانتشال 8 جثث فى غرق سيارة بالنيل

نجح رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، في إنقاذ 15 طفلاً، بعدما سقطت بهم سيارة نقل من أعلى معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي بدائرة قسم منشأة القناطر.

وتبين من التحريات أن المعدية كانت في طريقها للبر الآخر، وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي العمال.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وانتقل رجال المباحث بالجيزة ورجال الإنقاذ، إلى المكان للبحث عن أى ناجين من الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة نقل تقل أطفال عائدين من مزرعة بطريق “مصر الإسكندرية” الصحراوي، اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهة الأخرى لمنطقة أشمون بنطاق محافظة المنوفية، لكن سقطت بالمجرى المائي أثناء العبو، ونتج عنها وفاة 8 أشخاص وتم انتشال 4 منهم ويتم البحث عن ناجين آخرين.