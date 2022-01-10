تنظيم قوافل طبية بقرى ومراكز الغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية شرشابة التابعة لمركز السنطة، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية وزيرة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي، فى أول يوم، على 1380 حالة وتحويل 35 حالة إلى مستشفى زفتي العام، وتطعيم 150 مواطن بلقاح كورونا المستجد، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حيث شاهدت القافلة إقبالا كبيرًا من أهالي القرية.