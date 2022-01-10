الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 4 منشآت وضبط لحوم مجهولة المصدر في حملات مكبرة بالإسكندرية

إغلاق ٤ منشات وضبط
إغلاق ٤ منشات وضبط لحوم مجهولة المصدر في حملات بالإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بقيادة عزة سعد رئيس حي وسط، ومشاركة محمد رأفت مساعد رئيس الحي، و يحيى زكريا سكرتير عام الحي، في إطار خطة المرور الشهرية للتفتيش على المطاعم والكافيهات، المقاهي، المحلات، والصيدليات.

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حيث قامت الحملة بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالحي، وجابت شوارع: «سوتير، محمد حجاب، وطريق الجيش».

وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت، وإعدام 8 كجم مواد غذائية لتغيرهم في الخواص، وتحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادة صحية، وضبط 33 كجم منتجات لحوم مجهولة المصدر، وتحرير جنحة صحية.

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كما تم تحرير 5 إنذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة لمخالفة قوانين العمل، وتحرير 6 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

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و في السياق ذاته تم تحرير 6 محاضر أمن صناعي لعدم تأمين بيئة العمل ضد اخطار الحريق والكهرباء، تحرير 3 محاضر رصد بيئي، لعدم توفير حاويات للقمامة، و4 محاضر شئون بيئة  لمخالفة قانون البيئة، بالإضافة لـ2 انذار، ورفع 35 حالة اشغال متنوع والتحفظ على 62 شيشة، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمعرفة جهاز حماية المستهلك، وتحرير 3 إنذارات لسداد ديون صرف صحي متأخرة.

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كما تم تحصيل مبلغ 8750 جنيه متأخرات لشركة المياه، وتحصيل مبلغ 11550 جنيه غرامات فورية، بمعرفة إيرادات حي وسط.

شارك في الحملة من حي وسط: «مديري إشغال الطريق، العلاقات العامة، وشؤون البيئة، والأزمات، رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات»، ومفتشي «المتابعة، الرصد البيئي ،الإيرادات، والنظافة».

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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حي وسط الاسكندريه للتفتيش على المطاعم و الكافيهات الجهات التنفيذية إغلاق ٤ منشات حى وسط

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وائل لطفي

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