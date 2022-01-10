الوجه الآخر للوجبات السريعة.. عندما يتحول البرجر لطعام صحي

عادة ما يُصنّف البرجر في قائمة «الأطعمة غير الصحيّة» لكن خبراء التغذية بموقع «healtheatingforfamilies» الطبي سلّط الضوء على الفوائد الصحية لهذه الوجبة الشهيرة.

إمداد الجسم بالطاقة

تعد إحدى الفوائد الصحية لتناول البرجر هي الطاقة التي يمد الجسم بها، فجميع مكونات البرجر تعطي طاقة للجسم، وفقًا لما ذكره أطباء التغذية.

وقد تكون السعرات الحرارية في البرجر المصنوع منزليًا أقل من تلك الموجودة في منافذ أو متاجر الوجبات السريعة بينما، كما أن النوع منخفض الصوديوم واللحوم ذات الجودة الأفضل تكون صحية أكثر.

وتعطي السعرات الحرارية الطاقة للجسم، مما يسمح له بالقيام بوظائفه وأنشطته اليومية، والسعرات الحرارية في البرجر المشوي أعلى، اعتمادًا على قطع اللحم وحجمه.

توفير البروتين

من الفوائد الصحية الأخرى لتناول البرجر، هي إمداد الجسم بالبروتين ويجب على النساء تناول 46 جراماً من البروتين يومياً بينما يجب أن يستهلك الرجال 56 جرامًا.

إمداد الجسم بمعدن الحديد

يدعم البرجر احتياجات الجسم من الحديد، حيث تعد اللحوم الحمراء في البرجر من أفضل مصادر الحديد، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في الأطعمة الحيوانية مثل لحم البقر والدجاج.

ويجب أن يستهلك الرجال البالغون ثمانية ملليجرام من الحديد يوميًا بينما يجب على النساء تناول 18 ملليجرام من المغذيات يوميًا، مما يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء.