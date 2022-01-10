الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الوجه الآخر للوجبات السريعة.. عندما يتحول البرجر لطعام صحي

البرجر
البرجر

عادة ما يُصنّف البرجر في قائمة «الأطعمة غير الصحيّة» لكن خبراء التغذية بموقع «healtheatingforfamilies» الطبي سلّط الضوء على الفوائد الصحية لهذه الوجبة الشهيرة.

إمداد الجسم بالطاقة

تعد إحدى الفوائد الصحية لتناول البرجر هي الطاقة التي يمد الجسم بها، فجميع مكونات البرجر تعطي طاقة للجسم، وفقًا لما ذكره أطباء التغذية.

وقد تكون السعرات الحرارية في البرجر المصنوع منزليًا أقل من تلك الموجودة في منافذ أو متاجر الوجبات السريعة بينما، كما أن النوع منخفض الصوديوم واللحوم ذات الجودة الأفضل تكون صحية أكثر.

وتعطي السعرات الحرارية الطاقة للجسم، مما يسمح له بالقيام بوظائفه وأنشطته اليومية، والسعرات الحرارية في البرجر المشوي أعلى، اعتمادًا على قطع اللحم وحجمه.

توفير البروتين

من الفوائد الصحية الأخرى لتناول البرجر، هي إمداد الجسم بالبروتين ويجب على النساء تناول 46 جراماً من البروتين يومياً بينما يجب أن يستهلك الرجال 56 جرامًا.

إمداد الجسم بمعدن الحديد

يدعم البرجر احتياجات الجسم من الحديد، حيث تعد اللحوم الحمراء في البرجر من أفضل مصادر الحديد، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في الأطعمة الحيوانية مثل لحم البقر والدجاج. 

ويجب أن يستهلك الرجال البالغون ثمانية ملليجرام من الحديد يوميًا بينما يجب على النساء تناول 18 ملليجرام من المغذيات يوميًا، مما يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة والأعضاء.

اللحوم الحمراء الوجبات السريعة السعرات الحرارية الهامبرجر البرجر خبراء التغذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وفاة أرملة اللواء عمر سليمان

وزير البترول يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

فايزر: لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا بحلول مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة