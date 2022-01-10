بحث آليات التعاون المشترك بين محافظ الفيوم ووفد الهيئة العامة للاستثمار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعين متتاليين، أولهما مع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، لبحث آليات التعاون المشترك، للاستغلال الأمثل للمناطق الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، والآخر مع عدد من أعضاء جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، لوضع آليات العمل المشترك بين المحافظة والجمعية خلال الفترة القادمة، من خلال طرح قطع أراض جديدة للاستثمار بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

جاء الاجتماع الأول الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور سامي صقر مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار لمنطقة الفيوم، والمهندس على محمود رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والدكتور جمعة عيد رياض ممثل فرع الهيئة العامة للاستثمار بالفيوم، ومديري أملاك الدولة والإنتاج بديوان عام المحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ونائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع ـ الأول ـ تناول بحث الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، ودعم سبل تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف طرح عدد من قطع أراضى أملاك الدولة للاستثمار، خاصة بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم على مساحة 41 فداناً منها 21 فداناً مرفقة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف، أن الاجتماع تناول أيضاً، آليات تفعيل التعاون المثمر بين محافظة الفيوم والهيئة، في مجال الدفع بقطاع الاستثمار، من خلال بحث الرؤى المشتركة والخطوات العملية، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة، وأهداف محددة لتحقيق التنمية المنشودة، من خلال خطوات عملية وعلمية واضحة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مسئولى أملاك الدولة والإنتاج بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مسئولى الضرائب العقارية للتسعير الاسترشادي الواقعى للأراضي المرفقة بمنشأة كمال، لربطها أو طرحها كحق انتفاع، تبعاً لطبيعة المنطقة وأسعار بيعات المناطق الصناعية القريبة منها، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الفيوم تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة، فضلاً عن كونها إحدى المحافظات الأول في إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحديد آليات طرح أراضى أملاك الدولة أمامهم، مشيراً إلى أهمية الاستغلال الأمثل لكافة مقومات الاستثمار على أرض المحافظة، بما يخدم العديد من أبنائها بتوفير فرص العمل بالمشروعات المزمع انشاءها بالمناطق الاستثمارية، والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة نوعية في هذا الشأن.

وتابع معاون المحافظ، أنه عقب الاجتماع، التقى محافظ الفيوم مع عددٍ من أعضاء جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، لمناقشة آليات التوسع فى طرح أراض جديدة للاستثمار كأولوية أولى، لإنشاء عدد من المصانع التى توفر فرص عمل حقيقية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس صابر جلال سيد نائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعدد من أعضاء جمعية المستثمرين وهم الدكتور محمود الشريف، والمهندس عصام أبو القاسم، والمهندس محمود جمعة، والدكتور عبد المقصود أنور خليفة.

تناول الاجتماع آليات العمل خلال الفترة القادمة، بالتنسيق بين المحافظة وجمعية المستثمرين بكوم أوشيم من جانب، وهيئات تنمية الصعيد، والتنمية الصناعية، والاستثمار من جانب آخر، كونهم من الجهات المعنية بتنفيذ قانون الاستثمار، لبحث أفضل السبل لفتح مشروعات صناعية جديدة بقطع الأراضي المرفقة والمزمع طرحها للاستثمار بمنطقة كوم أوشيم، إضافة لمناقشة بعض التحديات بالمنطقة والعمل على وضح أفضل الحلول لها، من خلال الرؤية العلمية الواضحة والمحددة.